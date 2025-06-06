Сачко не зумів вийти у фінал челенджеру в Чехії
Віталій Сачко (225) не зміг вийти у фінал челенджеру в чеському Простейові. У півфіналі змагань українець поступився четвертому сіяному болівійцю Уго Дельєну (90).
Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.
За матч Сачко не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та не реалізував єдиний брейк-пойнт. Його суперник виконав 5 ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Уго Дельєн (Болівія) – Віталій Сачко (Україна) 6:1, 6:4
Це була друга зустріч суперників, обидві залишилися за болівійцем.
У фіналі змагань Дельєн зіграє проти переможця матчу між представником Китайського Тайбею Чунь Син Ценем (94) та чилійцем Алехандро Табіло (61).
Сачко у рейтингу АТР впритул наблизиться до потрапляння у другу сотню.
Нагадаємо, що на старті челенджеру в Простейові Сачко сенсаційно здолав 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика, у другому колі обіграв словака Мілоша Кароля (410), а у чвертьфіналі розгромив казахстанця Александра Шевченка (103).