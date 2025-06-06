Сачко не зумів вийти у фінал челенджеру в Чехії

Віталій Сачко (225) не зміг вийти у фінал челенджеру в чеському Простейові. У півфіналі змагань українець поступився четвертому сіяному болівійцю Уго Дельєну (90).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

За матч Сачко не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та не реалізував єдиний брейк-пойнт. Його суперник виконав 5 ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 3 брейки.

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Простейов, Чехія, грунт

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Півфінал, 6 червня

Уго Дельєн (Болівія) – Віталій Сачко (Україна) 6:1, 6:4

Це була друга зустріч суперників, обидві залишилися за болівійцем.

У фіналі змагань Дельєн зіграє проти переможця матчу між представником Китайського Тайбею Чунь Син Ценем (94) та чилійцем Алехандро Табіло (61).

Сачко у рейтингу АТР впритул наблизиться до потрапляння у другу сотню.

Нагадаємо, що на старті челенджеру в Простейові Сачко сенсаційно здолав 19 ракетку світу чеха Якуба Меншика, у другому колі обіграв словака Мілоша Кароля (410), а у чвертьфіналі розгромив казахстанця Александра Шевченка (103).