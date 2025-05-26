Перша сенсація в чоловічому турнірі Ролан Гаррос: четверта ракетка світу програв у першому колі

Четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц поступився в першому колі Ролан Гаррос німцю Даніелю Альтмаєру (66).

Матч тривав 2 години 43 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:3, 6:1.

За матч Фрітц 14 разів подав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 1 брейк. Його суперник виконав 7 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 26 травня

Даніель Альтмаєр (Німеччина) – Тейлор Фрітц (США) 7:5, 3:6, 6:3, 6:1

Це була друга зустріч суперників, у першій Фрітц знявся перед початком матчу. У наступному раунді змагань Альтмаєр зіграє з чехом Вітом Копржівою (86).

Німець здобув першу у кар'єрі перемогу над представником топ-5 чоловічого рейтингу.

Нагадаємо, що співітчизниця Фрітца Емма Наварро (9) у першому колі жіночого турніру Ролан Гаррос спромоглася взяти лише один гейм у іспанки Джессіки Бузас Манейро (68).