Перспективи українок, боротьба Швьонтек і Сабалєнки: прев'ю US Open 2025

Здається, зовсім нещодавно в Австралії розпочинався тенісний сезон-2025, а ось уже зовсім скоро стартує останній з турнірів Grand Slam поточного року. У громадському парку Флешинг Медоуз, розташованому в Нью-Йорку, на відкритих хардових кортах спорткомплексу з довгою назвою USTA Billie Jean King National Tennis Center відбудеться US Open.

Відкритий чемпіонат США з тенісу було засновано у позаминулому столітті, у 1881 році. Перший турнір було проведено у місті Ньюпорт і лише у чоловічому одиночному розряді. Жінки отримали право на свою першість тільки за 6 років, тому поточного сезону відбудеться 145 розіграш чоловічого турніру, і 139 – жіночого.

Зазначимо, що US Open є єдиним із змагань Grand Slam, який проводився на усіх трьох типах покриттів. Від часу заснування до 1974 року він грався на траві, у проміжок з 1975-го по 1977-й – на ґрунті, а відтоді й донині відбувається на харді.

Дати, очки, призові, деталі змагань

Поточного року турнір розпочнеться у День незалежності України. Фінальний матч у жіночому одиночному розряді буде зіграно 6 вересня, а у чоловічому – наступного дня, у неділю.

В основній сітці у жінок та чоловіків традиційно виступлять по 128 спортсменів. Щоб виграти US Open, як і будь-який інший турнір Grand Slam, гравцеві потрібно перемогти в семи поспіль поєдинках. Тріумфатор отримає 2000 рейтингових очок.

Нинішнє змагання матиме рекордний призовий фонд у світовій історії тенісу. Він складе 90 мільйонів доларів, що одразу на 15 млн більше, ніж розігрувалося минулого року.

Найбільш значне підвищення виплат отримають учасники останніх раундів турніру. Переможці одиночних розрядів мейджору отримають по 5 млн, на 39% більше, ніж торік. Для порівняння, призовий фонд кваліфікацій стане більшим лише на 10%.

Розподіл очок та призових у жіночому одиночному розряді

Перше коло: 10 очок / $110,000.

Друге коло: 70 очок / $154,000.

Третє коло: 130 очок / $237,000.

Четверте коло: 240 очок / $400,000.

Чвертьфінал: 430 очок / $660,000.

Півфінал: 780 очок / $1,260,000.

Фінал: 1300 очок / $2,500,000.

Перемога: 2000 очок / $5,000,000.

Коли мова зайшла про гроші, не можна оминути увагою змагання, яке на US Open уже відбулося. Змішаний парний розряд. Цього року турнір у міксті вперше проводився не під час звичних двох змагальних тижнів, а паралельно з кваліфікаціями, протягом двох днів, 19 та 20 серпня.

Зміна розкладу сама по собі не стала б проблемою, однак організатори пішли значно далі. Навіть правила проведення сетів запозичили з виставкових змагань, і кожен сет проходив до чотирьох виграних геймів, а тай-брейк грався не за рахунку 6:6, а за 4:4.

Найголовніше нововведення полягало в тому, що брали участь у турнірі змішаних дуетів здебільшого не парні гравці, а топові одиночники, зібрані у ситуативні пари. Єдиним винятком стали минулорічні чемпіони в міксті, італійці Сара Еррані та Андреа Вавассорі. Вони й виграли цей турнір, ставши його дворазовими чемпіонами.

Сара Еррані та Андреа Вавассорі Instagram Сари Еррані

Прогнозовано, здається, для всіх, окрім букмекерів. Тому що лише профільні парники змагалися всерйоз, інші тенісисти поставилися до матчів, як до розваги. Трохи незвичайної, але розваги. Навіть попри призові у мільйон доларів за титул.

Треба було бачити, як кричала "камон" на виграних важливих м’ячах 38-річна Еррані, і як із посмішками на обличчі сприймали події на корті одиночники, особливо рівня Алькараса.

Американці, звісно, найкращі у світі за випуском різноманітних шоу. На турнірі в міксті центральний корт імені Артура Еша був переповненим. Але щодо спортивної складової залишилися великі питання. Як і взагалі щодо суті проведення парних змагань без профільних гравців.

Переможниця міксту Сара Еррані прямо заявила, що це велика несправедливість. І з нею важко не погодитися.

Однак шоу вдалося, тут без питань. Кожному вирішувати самому, чи важливіше воно за спортивні принципи.

На цьому закінчимо філософські роздуми та почнемо аналізувати шанси спортсменок в одиночному розряді. Традиційно розпочнемо з українок.

Наші

В основній сітці US Open виступлять четверо українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Ангеліна Калініна через травму не грає з початку червня, а Дар’я Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва дружно поступилися у першому ж раунді кваліфікації.

Стан наших тенісисток напередодні US Open викликає більше запитань, ніж відповідей.

Незрозуміла форма Світоліної

У першої ракетки України після ударного виступу на ґрунтових кортах розпочався спад у результатах. До того ж, трава ніколи не була її улюбленим покриттям, попри два півфінали Вімблдона у кар’єрі.

Після переходу на хард Світоліна дійшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Монреалі. Відверто кажучи, в Канаді феєричного тенісу Еліна не продемонструвала, і якось занадто легко поступилася в підсумку японці Осаці.

На наступному "тисячнику" в Цинциннаті українка програла у стартовому матчі чешці Крейчиковій. Ці дві поразки схожі тим, що коли суперниці починали показувати хороший теніс, Світоліна не мала чим їм відповісти. Перед стартом US Open це непокоїть.

Однак ми розуміємо, що час на відновлення і підготовку до мейджору в Еліни був, набрати форму вона зі своїм досвідом точно мала можливість.

Зазначимо, що у двох останніх сезонах Світоліна на US Open зупинялася у третьому колі, після чого завершувала сезон через одну й ту ж хронічну травму ноги. Восени минулого року тенісистка усунула цю проблему, зробивши операцію.

Поборотися за вихід у другий тиждень турніру Еліні однозначно під силу. Є й ще один стимул. Світоліна наразі посідає 10 позицію у Чемпіонській гонці, яка є кваліфікацією для потрапляння на Підсумковий турнір до саудівського Ер-Ріяда. Від прохідної восьмої позиції її відділяє чимало – більше 800 очок, однак це відставання ще можна відіграти вдалими виступами.

Еліна Світоліна Getty images

Жереб для першої ракетки України на US Open випав досить кумедним. У першому колі суперницею 12 сіяної Світоліної стала угорка Анна Бондар. Іронія долі полягає у тому, що з цією тенісисткою Еліна раніше грала двічі. Обидва рази – цього року: в другому колі Ролан Гаррос та на старті Вімблдона. Тобто, гравчині зустрінуться на третьому поспіль мейджорі.

Нічого особливого в Бондар немає, тому дивимось далі. У другому раунді, скоріш за все, грати доведеться з Марією Саккарі. Грекиня, екстретя ракетка світу, показала цього року на ґрунті певний прогрес. Однак у четвертому колі Мадрида її обіграла саме Світоліна, і з того часу Саккарі продовжує знаходитися у другій півсотні рейтингу.

Ще далі. У третьому колі вірогідна зустріч із Беатріс Хаддад Маєю (навряд чи сенсація Ролан Гаррос Лоїс Буассон не на грунті покаже щось видатне). Хороший момент взяти реванш за поразку у другому колі в Бад-Гомбурзі.

Четвертий раунд – американка Анісімова, яку Еліна впевнено, хоч і не без допомоги самої Аманди, обіграла в Монреалі. Або інша представниця США, Софія Кенін.

І нарешті, у чвертьфіналі, до якого ще потрібно дійти, з великою часткою вірогідності чекатиме головна фаворитка US Open Іга Швьонтек. В очних зустрічах Світоліна перемагала польку лише раз, але у важливому чвертьфіналі Вімблдона-2023.

Зрозуміло, що це теоретичні розклади. На практиці все може бути зовсім по-іншому.

Вихід із кризи і травма Костюк

Друга ракетка України, як і перша, може занести собі в актив цьогорічний ґрунтовий сезон. У Мадриді та Римі лише перша ракетка світу Сабалєнка зупиняла Марту на підступах до вирішальних матчів.

А далі стався провал.

Шість поразок поспіль, у тому числі від кваліфаєрок у перших колах Ролан Гаррос та Вімблдона стали холодним душем і для спортсменки, і для її вболівальників. З гумором відреагувати на ситуацію, в стилі тренерки Костюк Сандри Заневської, змогли одиниці.

Заневська сказала своїй підопічній, що до кінця року хоча б один матч та має виграти. Перемогти вдалося значно раніше кінцевого терміну.

На "тисячнику" в Монреалі Марта здобула три перемоги в трьох сетах над непростими Вондроушовою, Касаткіною та Кесслер, неодмінно програючи в цих зустрічах першу партію. Навантаження завелике, і на чвертьфінал проти Єлени Рибакіної Костюк виходила з травмованим зап’ястям та затейпованою правою рукою.

З гри, в якій українка відчувала сильний біль, довелося знятися. Як і з матчу третього кола у Цинциннаті проти Швьонтек, незважаючи на легку перемогу у другому раунді над німкенею Марією. Виходити на корт з однією з найкращих тенісисток планети із травмою жодного сенсу не було.

Час для заліковування травми Костюк мала. Наскільки це вдалося, зрозуміємо вже по стартовій зустрічі у Нью-Йорку.

Марта Костюк Getty images

У першому колі US Open 27 сіяна Марта зіграє проти британки Бултер. Можна назвати цю суперницю принциповою, адже саме Бултер минулого року в Сан-Дієго не дозволила Костюк виграти фінал першого в її кар’єрі турніру серії WTA 500.

Якщо зі здоров’ям в українки буде все в порядку, то шанси пройти далі непогані. Те саме можна сказати й про другу суперницю, якою стане хтось із пари Кеті Волинець – Зейнеп Сонмез.

А от надалі, скоріш за все, доведеться схрестити ракетки з шостою ракеткою світу Медісон Кіз. Американка сильно провела старт сезону, вигравши Australian Open, після чого почала потроху згасати. Однак на домашньому мейджорі вона виступає зазвичай вдало, тому саме матч із нею повинен показати справжній рівень форми Костюк.

Підйом вгору і проблеми зі здоров’ям Ястремської

До святкування свого 25-річчя у травні сезон у Даяни, за великим рахунком, не виходив. Згадати можна лише фінал у Лінці, але то було аж на початку лютого.

Після ж яскравої вечірки у Монако з подругами Ястремська різко додала в результатах. На шести турнірів поспіль, включно з двома мейджорами, третя ракетка України вигравала мінімум два матчі. У Ноттінгемі Даяна грала у фіналі, на Ролан Гаррос застуда завадила їй дати бій у третьому колі росіянці Самсоновій.

Два матчі виграла Ястремська на "тисячнику" в Монреалі, на початку хардової серії змагань. Могла перемогти й потужну Рибакіну в четвертому колі, але трохи не вистачило правильних рішень у кінцівці третього сету.

Непокоїть зняття Даяни у Цинциннаті перед грою третього кола проти Коко Гофф. Сама тенісистка пояснила це рішення важкою реакцією організму на прийом важких антибіотиків, однак деталей не надала.

Тиждень тому Ястремська була присутня на титульному бою свого бойфренда Давида Аллахвердієва за титул в ММА і виглядала цілком здоровою. Сподіваємось у такому стані побачити її у Нью-Йорку.

Даяна Ястремська Arata Yamaoka

Посіяна українка на US Open під 30 номером. У першому колі жереб обрав їй у суперниці 34-річну росіянку Анастасію Павлюченкову. Незважаючи на вік, та ще може бути небезпечною. Те саме можна сказати й про можливу наступну опонентку Ястремської. Вікторія Азаренка представляє іншу країну-агресорку, Білорусь, й у 36 років може здивувати.

Якщо цих неприємних ветеранок все ж вдасться здолати, у третьому колі навряд чи вийде уникнути матчу проти Джессіки Пегули. Вдома американки традиційно сильні, особливо топові представниці. Однак четверта ракетка світу після титулу в Бад-Гомбурзі майже два місяці тому з шести наступних матчів програла чотири, тож боротися проти неї можна.

Далі по сітці Даяни зі зрозумілих причин заглядати так рано сенсу немає.

Дивний сезон Стародубцевої

Важко інакше охарактеризувати рік для Юлії. За майже 8 місяців активних виступів більше одного матчу в основній сітці будь-якого турніру їй вдалося виграти лише тричі. Однак ставалося це виключно на великих змаганнях: у Мадриді, на Ролан Гаррос та Монреалі.

Шкода, що жоден із цих успіхів не призводив до прориву у рівні гри та подальших результатах. Правда, після Монреаля вдалося встановити особистий рекорд у рейтингу – 63 позиція.

У першому колі Стародубцевій, як і Ястремській, доведеться зустрітися з росіянкою. Анна Блінкова є менш небезпечною за Павлюченкову, але чого очікувати від Юлії, наразі абсолютно незрозуміло.

Якщо стартовий раунд змагань вдасться подолати, то далі чекатиме Джессіка Пегула. Хочеться написати про можливе українське дербі з Даяною у третьому колі, та потрібно розуміти тенісні реалії. Прохід Блінкової вже став би непоганим результатом для Стародубцевої.

Переходимо до головних фавориток змагань.

Іга Швьонтек

Декілька місяців польська тенісистка не очолювала список фаворитів великих турнірів. Не дивно, адже після Ролан Гаррос 2024 Швьонтек не могла виграти жодного змагання більше року.

На Вімблдоні 2025 несподівано стався прорив. Ніколи раніше Іга не доходила далі чвертьфіналу на трав’яному мейджорі. Тут же вона завоювала титул, під два нулі декласувавши у фіналі Аманду Анісімову.

Іга Швьонтек Getty images

На хвилі успіху Швьонтек стала чемпіонкою нещодавнього турніру в Цинциннаті й взагалі показує дуже класний теніс.

У світовому рейтингу спортсменка піднялася на другу позицію, що дає їй можливість уникнути зустрічі з Аріною Сабалєнкою до фіналу. Жереб можна назвати прихильним для польки. До чвертьфіналу нав’язати їй боротьбу можуть хіба пара сіяних росіянок.

У чвертьфіналі ж можливою суперницею може знову стати Анісімова. Хоча ми, звісно, сподіваємося, що нею буде Еліна Світоліна.

Аріна Сабалєнка

Перша ракетка світу має чималий відрив від переслідувачок у жіночому рейтингу й при цьому не виграла жодного турніру Grand Slam у сезоні, хоча постійно доходить до вирішальних стадій. Після поразки у півфіналі Вімблдона Анісімовій Сабалєнка вирішила пропустити змагання у Монреалі, щоб краще підготуватися до US Open.

Подивимось, чи допоможе це їй захистити минулорічний титул. У Цинциннаті не вдалося. Ба більше, безвольна поразка у чвертьфіналі Рибакіній навряд чи додає Сабалєнці оптимізму, а в соцмережах поширюються чутки про чергові ментальні проблеми білоруски.

Сітка для чинної чемпіонки не виглядає безхмарною. У третьому та четвертому колах сюрпризи можуть піднести відповідно канадійка Фернандес та данка Таусон, а у чвертьфіналі знову поставити бар’єр здатна Рибакіна. Незважаючи на це, фінал Сабалєнка – Швьонтек все одно видається наразі найбільш вірогідним.

Коко Гофф

Говорячи про шанси Гофф, варто пам’ятати про її вік. Цифра 21 у паспорті пояснює той провал, який стався в американки після блискуче виграного Ролан Гаррос. Невдачі на траві нікого не здивували: Коко поки не навчилася показувати клас на цьому покритті.

Вильоти ж відповідно у четвертому колі Монреаля та чвертьфіналі Цинциннаті насамперед пов’язані з віковою нестабільністю. Перед US Open Гофф поміняла тренера з подачі. Хоча цей елемент був завжди проблемним у її грі, навряд чи їй потрібно на когось вішати всіх чи частину собак.

Принаймні, так здається.

Коко Гофф Getty images

Жереб відправив третю сіяну Гофф у нижню частину сітку, до Швьонтек. До півфіналу вони не зустрінуться, не факт, що до цієї стадії Гофф дістанеться. Іспанка Бузас Манейро у другому колі, японка Осака в четвертому цілком можуть не пустити Коко до Іги.

Втім, не будемо забувати статистику. Вона підказує, що вдома американки зазвичай виступають краще, ніж у Європі. Правда, сама Гофф цього року трохи змішала карти, вигравши Ролан Гаррос. Можливо, через це ані в Монреалі, ані у Цинциннаті далі чвертьфіналу не пробилася жодна з представниць США?

Четвертій ракетці світу Джессіці Пегулі, наприклад, у Нью-Йорку доведеться захищати минулорічний фінал, а про її сумну статистику останніх двох місяців ми згадували раніше. Третього поспіль невдалого турніру на рідному континенті американці своїм тенісисткам можуть не вибачити.

Єлена Рибакіна

Казахстанку варто згадати у списку фавориток через її півфінали у Монреалі та Цинциннаті. Попри те, що у сезоні вона має лише один титул на невеликому турнірі у Страсбурзі перед стартом Ролан Гаррос, де серйозних суперниць у заявці не було, теперішня її форма може дозволити їй зайти достатньо далеко.

По сітці у третьому колі зупинити Рибакіну спробує британка Радукану, а у четвертому – італійка Паоліні. У чвертьфіналі дуже вірогідною є зустріч із Сабалєнкою.

Кого ще варто згадати

Тут насамперед мова піде про тенісисток, які прощаються зі спортом на US Open 2025.

35-річна Петра Квітова, ексдруга ракетка світу та дворазова чемпіонка Вімблдона, після народження сина втратила мотивацію виступати далі. У її житті вистачало різних моментів. Чого тільки варте важке поранення робочої лівої руки неадекватом-грабіжником у 2016 році!

Петра Квітова Getty images

Зараз же Квітова зосередиться на більш приємних моментах. Зокрема, на вихованні сина, до того ж чешка заявляла, що хоче мати більше дітей.

Першою суперницею Петри на її прощальному турнірі стане француженка Паррі, а у другому колі майже точно на неї очікуватиме Медісон Кіз. Це має бути гарне прощання з тенісом!

31-річна Каролін Гарсія має у своєму активі дві перемоги на змаганнях Grand Slam у парному розряді. З 11 її одиночних титулів виділяється тріумф на Підсумковому турнірі 2022 року.

Часи перемог залишилися у минулому, і ось француженка вирішила повісити ракетку на цвях. За сіткою на US Open їй випало стартувати проти росіянки Рахімової з перспективою далі зустрітися з австралійкою Касаткіною.

Вінус Вільямс у свої 45 здивувала всіх. Останній її матч був датований березнем 2024 року, і ось раптом Венера взяла й відновила активні виступи. Ясна річ, семиразовій переможниці мейджорів в одиночному розряді в рідній Америці завжди готові надати вайлд-кард.

У Вашингтоні Вільямс навіть зуміла обіграти співвітчизницю, 35 ракетку світу Пейтон Стернс.

Жереб не пошкодував ветеранку: вже у першому колі легенді світового тенісу доведеться зустрітися з чинною півфіналісткою US Open, чешкою Муховою. Кароліна, правда, багато лікувалася останнім часом, та навряд чи це сильно допоможе Вінус. Зате й настрій сильно не зіпсує.

З "темних конячок" виділимо обох фіналісток турніру в Монреалі. Чотириразова тріумфаторка турнірів Grand Slam Наомі Осака після початку співпраці з колишнім тренером Швьонтек Томашем Вікторовскі одразу дійшла до вирішального матчу на "тисячнику" й варто подивитися, чи не стане той успіх разовим.

Осака отримала хорошу сітку до четвертого кола, де може зустрітися з Гофф. Якщо японка дійсно набрала форму, то молода американка може й не стати для неї великою перешкодою. Як тріумфувати в Нью-Йорку, Осака прекрасно пам’ятає.

18-річна Вікторія Мбоко стала сенсаційною переможницею в Монреалі й тепер має підтверджувати свої амбіції. Правда, незважаючи на посів, зі стартовою суперницею їй не пощастило. Барбора Крейчикова може прийняти іспит у будь-кого дуже жорстко. А далі ще Емма Наварро у третьому колі…

Вікторія Мбоко Getty images

Думка букмекерів

Вище вже зазначалося, що найбільше шансів, за версією букмекерських контор, має Швьонтек. Коефіцієнт на її перемогу дорівнює 3.40. Небагато поступається їй Сабалєнка – 3.80. На третій позиції Гофф – 6.60.

Далі йдуть Рибакіна й – несподівано – не зовсім здорова росіянка Андрєєва. На них коефіцієнти дорівнюють 12.50.

Найвищі шанси серед українок має Еліна Світоліна. Вона розташовується у середині другого десятку претенденток із коефіцієнтом 65. Далі йде Марта Костюк (66), а вірогідність перемоги Даяни Ястремської букмекери оцінюють у 150.

Де дивитися

В Україні матчі можна буде переглянути на телеканалах Eurosport.

Українська звукова доріжка буде доступна для глядачів на платформі MEGOGO та в інших офіційних трансляторів телеканалів Eurosport.

Якщо поєдинки українських тенісисток не увійдуть до етеру Eurosport 1 або Eurosport 2, MEGOGO покаже їх з україномовними коментаторами ексклюзивно на власній платформі.