Сіннер став восьмим тенісистом в історії, який заробив 50 млн доларів призових
Яннік Сіннер
Getty Images
Друга ракетка світу Яннік Сіннер подолав відмітку у 50 мільйонів доларів призових за кар'єру.
Про це повідомляє видання Tennis.
Це стало можливим завдяки перемозі на турнірі Erste Bank Open у Відні, де італієць у фіналі переграв Александра Зверєва.
Сіннер став восьмим тенісистом, який зміг подолати таку значну суму призових за кар'єру – раніше стільки заробили Новак Джокович, Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Серена Вільямс, Енді Маррей, Александр Зверєв та Карлос Алькарас.
Сіннер завоював 22-й титул у кар'єрі, в тому числі четвертий у поточному сезоні. Цього року італієць виграв два турніри Grand Slam – Вімблдон та Australian Open.
Нагадаємо, що минулого тижня Яннік Сіннер став чемпіоном комерційного турніру Six Kings Slam.