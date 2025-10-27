Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер став восьмим тенісистом в історії, який заробив 50 млн доларів призових

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 12:47
Сіннер став восьмим тенісистом в історії, який заробив 50 млн доларів призових
Яннік Сіннер
Getty Images

Друга ракетка світу Яннік Сіннер подолав відмітку у 50 мільйонів доларів призових за кар'єру.

Про це повідомляє видання Tennis.

Це стало можливим завдяки перемозі на турнірі Erste Bank Open у Відні, де італієць у фіналі переграв Александра Зверєва.

Сіннер став восьмим тенісистом, який зміг подолати таку значну суму призових за кар'єру – раніше стільки заробили Новак Джокович, Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Серена Вільямс, Енді Маррей, Александр Зверєв та Карлос Алькарас.

Читайте також :
Сачко втрачає позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР

Сіннер завоював 22-й титул у кар'єрі, в тому числі четвертий у поточному сезоні. Цього року італієць виграв два турніри Grand Slam – Вімблдон та Australian Open.

Нагадаємо, що минулого тижня Яннік Сіннер став чемпіоном комерційного турніру Six Kings Slam.

Grand Slam великий теніс Яннік Сіннер

Grand Slam

Алькарас став чемпіоном US Open і першою ракеткою світу
Організатори US Open попросили трансляторів цензурувати реакцію глядачів на появу Трампа на турнірі
Анісімова – про поразку в фіналі US Open: Не виграла, отже, зробила недостатньо
Рекорд Костюк, невдачі інших українок, захист титулу Сабалєнкою: огляд подій US Open 2025
Сабалєнка стала дворазовою чемпіонкою US Open

Останні новини