45-річна Вінус Вільямс тріумфально повернулася на корт у Вашингтоні

Видатна 45-річна американська тенісистка, семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam в одиночному розряді, Вінус Вільямс успішно повернулася на корт після 16-місячної перерви. У першому колі турніру серії WTA 500 в американському Вашингтоні вона обіграла співвітчизницю Пейтон Стернс (35).

Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

У другому сеті легенда світового тенісу відігралася з рахунку 1:3.

It's like she never left 😮‍💨@Venuseswilliams defeats Stearns 6-3, 6-4 to reach the second round in the United States capital.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/r38pH63jCt — wta (@WTA) July 23, 2025

Вільямс за матч 9 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Mubadala City DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 23 липня

Вінус Вільямс (США) – Пейтон Стернс (США) 6:3, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. В наступному колі Вільямс зіграє проти Магдалени Френх (24, Польща), яка у стартовому матчі вибила з боротьби українку Юлію Стародубцеву (74).

Вільямс стала найстаршою тенісисткою з 2004 року, яка виграла одиночний матч у WTA-турі з часів 47-річної Мартіни Навратілової.

Останню одиночну зустріч у кар'єрі до сьогодні Вінус провела в березні 2024 року на "тисячнику" в Індіан-Веллсі.

Нагадаємо, що напередодні Вінус Вільямс виграла парну зустріч на турнірі у Вашингтоні разом із Гейлі Баптист.