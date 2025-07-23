45-річна Вінус Вільямс тріумфально повернулася на корт у Вашингтоні
Видатна 45-річна американська тенісистка, семиразова чемпіонка турнірів Grand Slam в одиночному розряді, Вінус Вільямс успішно повернулася на корт після 16-місячної перерви. У першому колі турніру серії WTA 500 в американському Вашингтоні вона обіграла співвітчизницю Пейтон Стернс (35).
Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
У другому сеті легенда світового тенісу відігралася з рахунку 1:3.
Вільямс за матч 9 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 4 помилки на подачі та 4 брейки.
Вінус Вільямс (США) – Пейтон Стернс (США) 6:3, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. В наступному колі Вільямс зіграє проти Магдалени Френх (24, Польща), яка у стартовому матчі вибила з боротьби українку Юлію Стародубцеву (74).
Вільямс стала найстаршою тенісисткою з 2004 року, яка виграла одиночний матч у WTA-турі з часів 47-річної Мартіни Навратілової.
Останню одиночну зустріч у кар'єрі до сьогодні Вінус провела в березні 2024 року на "тисячнику" в Індіан-Веллсі.
Нагадаємо, що напередодні Вінус Вільямс виграла парну зустріч на турнірі у Вашингтоні разом із Гейлі Баптист.