Орест Терещук: Після трьох поразок можливі варіанти зі зміною капітана

На початку лютого збірна України з тенісу прикро програла матчеве протистояння плейоф Кубку Девіса проти команди Тунісу і втратила місце в Першій Світовій групі.

Капітан збірної України Орест Терещук ексклюзивно для Чемпіона розповів про причини поразки, а також про своє майбутнє в команді.

– Перший матч протистояння з Тунісом був досить рівним. У другому сеті Віталій не дотиснув, ведучи з рахунком 5:2 на тай-брейку. До того у нього також була певна перевага за грою. Програвши другу партію, Сачко став грати слабкіше за суперника, але за рахунок вдалих дій на своїй подачі вдалось не пустити у відрив опонента. А за рахунку 3:4 Віталій зіграв дуже вдало, агресивно, зробив брейк під нуль і взяв свою подачу. Віталій був у статусі другого номера нашої збірної, він переграв лідера команди Тунісу.

– Якого ми найбільше боялися?

– За рейтингом так. Дивлячись на його історію участі матчів за збірну, в нього навпаки не дуже гарні результати. Під час цього протистояння він теж програв дві одиночки. Певно, що річ у психології. Рідко коли буває, що гравець на особистих турнірах показує такий же рівень, що і за збірну. Буває гірше, буває краще. Буває, що після командних матчів у когось спад, а в когось підйом.

– Другий номер збірної Тунісу нас здивував?

– З одного боку, так. Але з іншого ми чекали дуже важкий матч, адже Моез Ашаргі був на ходу, виграв сильний ф'ючерс перед тим (ITF M15 в Монастірі. І після того ще один – прим.). Там він виграв у двох італійський тенісистів, знайомих Олександра Овчаренка. Вони йому розповіли, що це дуже рівний гравець, у важливих моментах додає, а також дуже вдало використовує чужу швидкість. Враховуючи, що це був суперник, нас неприємно здивувало, що на нього ніяк не впливали його помилки, відставання у рахунку. На жаль, виявився міцним горішком у ментальному плані.

Найбільш прикрою стала поразка в парному розряді. Вважаю, що на папері ми були фаворитами. Їхній лідер, парний спеціаліст, травмувався, хоч і був присутній на матчі. А лідер тієї комбінації, що вийшла грати, мав питання щодо ментальної стійкості. Під тиском його рівень гри просідає, ми також робили на це розрахунок. Але недостатньо чисто відіграли наші хлопці на своїх подачах, тому весь матч пройшов під тиском, що нам потрібно робити брейки.

Сашко зіграв дуже сильний матч в останній день. Потрібно зазначити, що після парного поєдинку пішов дощ і змагання перенесли. Овчаренко показав себе класно, хоча рахунок не за грою. Рахунок досить комфортний, але було багато довгих геймів, але Сашко показав себе із найкращого боку.

Щодо вирішального матчу, то прикро за фінальний результат. Було багато нюансів з погодою, хоча це не причина поразки. Віталій дуже впевнено перегравав суперника, він 4:1 з двома брейками. Декілька разів гра зупинялась, трохи моросило, але ми навіть не йшли з корту. За рахунку 5:3 на користь Сачка пішов сильніший дощ, і гра переривалась на довший час. Віталій втратив ритм переможної ходи, хоча гра була рівною. До кінця сету шальки терезів схилялись в різні боки, на жаль, не склалось. У другому сеті підтримка місцевих вболівальників, не завжди коректна, і вдала гри Ашаргі призвели до такого рахунку.

Прикра поразка, але хлопці боролися. Чи були ми фаворитами – не сказав би, але був такий фон, що це третя поспіль поразка. Чомусь люди ще кажуть, що Туніс – не тенісна країна. Для мене це трохи дивно, враховуючи, що там є Онс Жабер в жіночому тенісі, а лідер чоловічої команди подолав кваліфікацію на Australian Open. У нас за останні роки це зміг зробити тільки Олексій Крутих. Виграти три матчі поспіль в умовах австралійської спеки – це заслуговує на певну повагу.

– Чому в складі не було Іллі Білобородька, чи ще когось із гравців, які показували гарні результати в парних матчах за збірну?

– Звісно, зараз може бути багато запитань до мене. І щодо Білобородька, і щодо когось іншого. Але так склалися обставини, було прийняте таке рішення. Зараз є, хто винен в поразці, і це нормально.

Чому грали Крутих і Сачко – у них є перемоги на турнірах серії ATP Challenger Tour у такому складі. Плюс є комфортне взаєморозуміння. Тому ця комбінація розглядалась до матчу. Були певні сумніви за день, були кілька альтернативних варіантів. Але коли був вибір, хто буде в складі команди, на жаль, для Іллі вибір був не на його користь. Хоча ми підтримуємо контакт, я йому пояснив причини такого рішення. Він залишається частиною цієї команди.

– Чи можете вже щось сказати про наступний виклик – команду Домініканської республіки? Наскільки це складніший, чи простіший суперник?

– Подібний до Тунісу тим, що у них нема можливостей для якоїсь ротації. У них є три гравці, і минулого року перший номер не приймав участі в матчах Кубку Девіс. Другий і третій виграли матчі, які дозволили їм дістатися цієї стадії. Щодо покриття, то вони грають багато і на харді, і на ґрунті. Перший номер також брав участь у кваліфікації Australian Open. Хоч і невдало, але на відміну від наших хлопців його рейтинг дозволяє це робити. Минулого року він був у другій сотні, другий номер також був на початку третьої сотні. Вони вміють грати, але подивимося на стан гравців, до матчу ще пів року.

Після трьох поразок можливі варіанти зі зміною капітана, як за моєї ініціативи, так і за ініціативи керівництва федерації. На емоціях це не обговорювали, вирішили поки не робити далекосяжних висновків. Наразі я розпочав вивчати команду Домініканської республіки, щоб розуміти, з ким ми маємо справу.

Збірна України поступилася у матчі команді Тунісу з рахунком 2:3.

Кубок Девіса, Перша світова група

Туніс – Україна – 3:2

Азіз Дугаз – Віталій Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6

Моз Ешаргі – Олександр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2

Азіз Дугаз/Азіз Уакаа – Олексій Крутих/Віталій Сачко – 6:3, 6:4

Азіз Дугаз – Олександр Овчаренко – 2:6, 2:6

Моз Ешаргі – Віталій Сачко – 7:5, 6:1

Нагадаємо, 31 січня Віталій Сачко переміг Азіза Дугаза, а Олександр Овчаренко поступився Моезу Ашаргі. 1 лютого пара Олексій Крутих/Віталій Сачко програла Азізу Дугазу та Азізу Уакаа. 2 лютого Овчаренко здолав Дугаза, здобувши свою першу звитягу в лавах національної команди, але цього не вистачило для загальної перемоги, оскільки Сачко програв Ешаргі.