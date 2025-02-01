Збірна України поступилася Тунісу у парній зустрічі й знаходиться за крок від поразки у матчі

У суботу, 1 лютого, продовжилося протистояння збірних України та Тунісу в межах плейоф Першої світової групи Кубку Девіса. Матчева зустріч відбувається на майданчику наших суперників. Після першого дня рахунок був нічийним, 1:1.

Капітан збірної України Орест Терещук вирішив виставити на гру пару Олексій Крутих/Віталій Сачко. Їм протистояв дует Азіз Дугаз/Азіз Уакаа.

Долю першої партії вирішив брейк тунісців у четвертому геймі. Попри всі намагання українців відігратися, в першому сеті вони поступилися з рахунком 3:6.

Друга партія розпочалася для збірної України ще більш шокуюче. Крутих та Сачко програли два перші гейми на своїй подачі та поступалися 0:3. Втім, наші тенісисти змогли зрівняти рахунок – 3:3. Але на більше їх не вистачило. До кінця партії українці більше не змогли втримати жодної своєї подачі, програвши її 4:6, а разом і зустріч.

Кубок Девіса, перша світова група

Плейоф, третій матч, пари, хард

1 лютого

Азіз Дугаз/Азіз Уакаа (Туніс) – Олексій Крутих/Віталій Сачко (Україна) 6:3, 6:4

Рахунок у матчі став 2:1 на користь збірної Тунісу. Для сумарної перемоги потрібно виграти три зустрічі.

Нагадаємо, напередодні Віталій Сачко переміг Азіза Дугаза, а Олександр Овчаренко поступився Моезу Ашаргі.