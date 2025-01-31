Сачко приніс Україні перемогу в дебютному матчі плейоф Кубку Девіса

У п'ятницю, 31 січня, стартував плейоф Першої світової групи Кубку Девіса, де розпочалося протистояння команд України та Тунісу.

У першому матчі цієї пари зійшлися третя ракетка України Віталій Сачко та 227 ракетка світу Азіз Дугаз, який на 165 місць випереджає українця в світовому рейтингу ATP.

Сачко дуже добре розпочав цей поєдинок, відразу забравши гейм на подачі суперника. І хоча Віталій потім сам зробив цю ж помилку, він зробив зворотний брейк-пойнт, після якого закрив сет 6:3.

Ще за підсумками другого сету українець міг оформлювати перемогу, проте після двох брейків від кожного з тенісистів, грав перейшла до тай-брейку, де представнник Тунісу скористався помилками Віталія.

На щастя, Сачко був безпомилковим у третьому сеті, в якому він не дав супернику навіть можливості змінити хід зустрічі. Натомість, сам 27-річний українець з третьої спроби зробив брейк, який допоміг йому виграти сет та матч.

Кубок Девіса, Перша світова група

Плейоф, перший матч, хард

31 січня

Віталій Сачко (Україна) – Азіз Дугаз (Туніс) 6:3, 6:7 (6), 6:3

Завдяки цій перемозі Україна повела у рахунку протистояння з Тунісом 1:0.

Сьогодні відбудеться й другий матч за участі першої ракетки України Олександра Овчаренка, який зійдеться з Мое Ечагуе.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом поєдинків збірної України в плейоф Кубку Девіса.