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Овчаренко не зміг обіграти 511-ту ракетку світу у межах Кубку Девіса

Олексій Погорелов — 31 січня 2025, 17:04
Олександр Овчаренко
Олександр Овчаренко
ФТУ

У п'ятницю, 31 січня, відбувся другий матч плейоф Першої світової групи Кубку Девіса між Україною та Тунісом.

Після того, як Віталій Сачко здобув перемогу у першій грі, на корт вийшли перша ракетка України Олександр Овчаренко та 511 ракетка світу Моез Ашаргі.

Незважаючи на те, що українець знаходиться вище на 200 позицій у світовому рейтингу ATP, 23-річний українець не зміг скористатися своїм статусом фаворита.

Після обміну брейк-пойнтами у першому сеті, тенісисти перевели гру в тай-брейк. Там Овчаренко програв усі свої подачі, подарувавши супернику перемогу 7:1.

На жаль, сет №2 також не подарував позитивних емоцій. Олександр програв перший же гейм на своїй подачі, а потім ще один. У підсумку Ашаргі здобув перемогу 6:2.

Кубок Девіса, Перша світова група
Плейоф, другий матч, хард
31 січня

Моез Ашаргі (Туніс) – Олександр Овчаренко (Україна) 7:6(1), 6:2

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Після першого ігрового дня рахунок протистояння України та Туніса рівний 1:1.

На завтра заплановані ще три матчі, останній з яких може й не відбутися, якщо одна з команд виграє перші два та здобуде перемогу в серії 3:1.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з учасниками майбутніх поєдинків українських та туніських тенісистів.

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