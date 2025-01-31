Овчаренко не зміг обіграти 511-ту ракетку світу у межах Кубку Девіса

У п'ятницю, 31 січня, відбувся другий матч плейоф Першої світової групи Кубку Девіса між Україною та Тунісом.

Після того, як Віталій Сачко здобув перемогу у першій грі, на корт вийшли перша ракетка України Олександр Овчаренко та 511 ракетка світу Моез Ашаргі.

Незважаючи на те, що українець знаходиться вище на 200 позицій у світовому рейтингу ATP, 23-річний українець не зміг скористатися своїм статусом фаворита.

Після обміну брейк-пойнтами у першому сеті, тенісисти перевели гру в тай-брейк. Там Овчаренко програв усі свої подачі, подарувавши супернику перемогу 7:1.

На жаль, сет №2 також не подарував позитивних емоцій. Олександр програв перший же гейм на своїй подачі, а потім ще один. У підсумку Ашаргі здобув перемогу 6:2.

Кубок Девіса, Перша світова група

Плейоф, другий матч, хард

31 січня

Моез Ашаргі (Туніс) – Олександр Овчаренко (Україна) 7:6(1), 6:2

Після першого ігрового дня рахунок протистояння України та Туніса рівний 1:1.

На завтра заплановані ще три матчі, останній з яких може й не відбутися, якщо одна з команд виграє перші два та здобуде перемогу в серії 3:1.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з учасниками майбутніх поєдинків українських та туніських тенісистів.