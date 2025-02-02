Збірна України поступилася Тунісу у матчі плейоф Кубка Девіса

У неділю, 2 лютого, було проведено вирішальну, п'яту гру протистояння збірних України та Тунісу в межах плейоф Першої світової групи Кубка Девіса. Матчева зустріч відбувалася на майданчику наших суперників. Останні два одиночні матчі мали пройти у суботу, але через зливу їх перенесли на наступний день. Після чотирьох ігор була нічия, 2:2.

Останніми у неділю на корт вийшли другі номери обох збірних, Віталій Сачко (392) та Моез Ашаргі (511).

У стартовій партії українець одразу захопив ініціативу, повівши 4:1 та 5:3. І тут в Тунісі вчергове за вікенд розпочався дощ. Він все змінив у подіях на корті. Сачко після вимушеної паузи виглядав безпорадним і до кінці зустрічі зумів узяти усього один гейм. Перемогу здобув Ашаргі.

Кубок Девіса, Перша світова група

Плейоф, п'ятий матч, хард

2 лютого

Моез Ашаргі (Туніс) – Віталій Сачко (Україна) 7:5, 6:1

Таким чином, збірна України поступилася у матчі команді Тунісу з рахунком 2:3. Тунісці піднімаються у Першу світову групу, а наші тенісисти тепер гратимуть у другій.

Нагадаємо, 31 січня Віталій Сачко переміг Азіза Дугаза, а Олександр Овчаренко поступився Моезу Ашаргі. 1 лютого пара Олексій Крутих/Віталій Сачко програла Азізу Дугазу та Азізу Уакаа. 2 лютого Овчаренко здолав Дугаза, здобувши свою першу звитягу в лавах національної команди, але цього не вистачило для загальної перемоги.