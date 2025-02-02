Україна зрівняла рахунок у матчі плейоф Кубка Девіса з Тунісом

У неділю, 2 лютого, продовжилося протистояння збірних України та Тунісу в межах плейоф Першої світової групи Кубку Девіса. Матчева зустріч відбувається на майданчику наших суперників. Після парної гри попереду були тунісці, 2:1. Останні два одиночні матчі мали пройти у суботу, але через зливу їх перенесли на наступний день.

Першими у неділю на корт вийшли лідери обох збірних, Олександр Овчаренко (311) та Азіз Дугаз (227).

У стартовому сеті боротьби не вийшло. Українець швидко зробив два брейки. Після чого, втримавши всі свої подачі, довів партію до перемоги.

Дугаз жваво розпочав другий сет, повівши 2:0. Проте Овчаренко не розгубився, перехопив ініціативу та взяв одразу шість геймів поспіль, а разом з ними й матч.

Кубок Девіса, Перша світова група

Плейоф, четвертий матч, хард

2 лютого

Олександр Овчаренко (Україна) – Азіз Дугаз (Туніс) 6:2, 6:2

Таким чином, переможець матчевої зустрічі визначиться у п'ятій вирішальній грі, в якій на корт вийдуть Віталій Сачко (392) та Моез Ашаргі (511).

Нагадаємо, 31 січня Віталій Сачко переміг Азіза Дугаза, а Олександр Овчаренко поступився Моезу Ашаргі. 1 лютого пара Олексій Крутих/Віталій Сачко програла Азізу Дугазу та Азізу Уакаа.