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Овчаренко здобув першу перемогу в складі збірної України

Володимир Клепач — 2 лютого 2025, 15:15
Олександр Овчаренко в матчевому протистоянні з командою Тунісу
Олександр Овчаренко
ФТУ

Лідер збірної України Олександр Овчаренко (311) у другий ігровий день протистояння плейоф Першої світової групи Кубку Девіса проти команди Тунісу здобув свою першу перемогу в складі "синьо-жовтих".

В неділю він обіграв першого номера африканської збірної Азіза Дугаза (227). Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився перемогою Олександра з рахунком 6:2, 6:2.

Зазначимо, що це був четвертий поєдинок Овчаренка у складі української команди. У 2023-му він програв ліванцю Бенжамену Хассану (5:7, 6:7), у 2024-му – ізраїльтянину Ішаю Оліелю (6:0, 4:6, 4:6), а в перший день протистояння з тунісцями поступився Моезу Ашаргі (6:7, 2:6).

Davis Cup

Переможець матчевої зустрічі Туніс – Україна визначиться у п'ятій вирішальній грі, в якій на корт вийдуть Віталій Сачко (392) та Моез Ашаргі (511).

Кубок Девіса Олександр Овчаренко Збірна України з тенісу

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