Швьонтек упевнено перемогла Гофф та вийшла у фінал Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Іга Швьонтек перемогла американку Коко Ґофф (3) у півфіналі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:4. Польська тенісистка не виконала жодної подачі навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Для Швьонтек — це четвертий фінал Відкритого чемпіонату Франції в кар'єрі. Раніше вона вигравала у 2020, 2022 та 2023 році. Також Іга здобула 20-ту поспіль перемогу в межах Ролан Гаррос.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

1/2 фіналу, 6 червня

Іга Швьонтек (Польща) — Коко Ґофф (США) 6:2, 6:4

Сьогодні, 6 червня, відбудеться другий півфінал Відкритого чемпіонату Франції:

18:10. Ясміне Паоліні (Італія, 15) — Мірра Андрєєва (38)

Зазначимо, що в третьому колі Ґофф виявилася сильнішою за українську тенісистку Даяну Ястремську.

Нагадаємо, що останньою представницею України в одиничному розряді була Еліна Світоліна, яка вилетіла від Єлєни Рибакіної. Через це Еліна втратить статус першої ракетки України.