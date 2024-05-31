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Ґофф — Ястремська: огляд матчу Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 31 травня, 17:20
Ґофф — Ястремська: огляд матчу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) зазнала поразки від третьої ракетки світу Коко Ґофф у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).

Огляд матчу

Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Третє коло, 31 травня

Коко Ґофф (США) — Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:4

Цей поєдинок став другим в очному протистоянні Ястремська — Ґофф. У квітні тенісистки зустрічалися на турнірі WTA 1000 у Мадриді, де перемогу також святкувала американка.

У наступному раунді змагань Ґофф зустрінеться з італійською тенісисткою Елізабеттою Коччаретто (51).

Нагадаємо, що в межах другого кола Ролан Гаррос Ястремська впевнено розібралася з Ван Яфань, а Еліна Світоліна на класі перемогла Діан Паррі. Марта Костюк покинула турнір, поступившись Донні Векич.

Даяна продовжить виступи у Парижі у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції. У першому колі Ястремська та Ангеліна Калініна зіграють проти американки Ейжи Мухаммад та представниці Індонезії Альділи Сутджаіді.

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