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Костюк стане першою ракеткою України після Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 3 червня, 15:20
Костюк стане першою ракеткою України після Ролан Гаррос

Тенісистка Марта Костюк стане першою ракеткою України після Відкритого чемпіонату Франції-2024.

Марта зможе обійти Еліну Світоліну в рейтингу WTA, яка поступилась Єлені Рибакіній у 1/8 фіналу Ролан Гаррос та не змогла повторити успіх торішнього змагання (чвертьфінал).

Зараз, у рейтингу Еліна опустилась з 19 на 21 позицію. А Костюк зуміла піднятися на 18 сходинку. 21-річна киянка дійшла до другого раунду Ролан Гаррос та заробила 60 очок, оскільки минулого року Марта завершила виступ вже у першому колі.

Костюк вже була першою ракеткою України у 2023 році, коли Світоліна тільки повернулась на корт після декретної відпустки.

Нагадаємо, Марта та її румунська напарниця Єлена Габріела Русе пройшли у третє коло парного розряду Ролан Гаррос.

Roland Garros WTA Марта Костюк Ролан Гаррос Еліна Світоліна

Roland Garros

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