Гофф розгромила Пегулу на Підсумковому турнірі WTA

Третя ракетка світу американка Коко Гофф впевнено перемогла свою землячку Джессіку Пегулу в першому матчі на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Гофф зробила за матч 2 ейси, припустилася 2 подвійних помилок і реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів. У Пегули 1 подвійна помилка і 2 з 3 реалізованих брейкпойнтів.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Помаранчева група

Перший тур, 3 листопада

Коко Гофф (США) – Джессіка Пегула (США) 6:3, 6:2

В іншій парі помаранчевої групи колишня перша ракетка світу полька Іга Швьонтек обіграла представницю Чехії Барбору Крейчикову

Напередодні Жасмін Паоліні здолала Єлєну Рибакіну, а Аріна Сабалєнка переграла Чжен Ціньвень у фіолетовій групі.