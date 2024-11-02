Сабалєнка стартувала з перемоги на Підсумковому турнірі WTA, здолавши китаянку

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка стартувала з перемоги в груповому раунді на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

В матчі першого туру Сабалєнка здолала китаянку Чжен Ціньвень (7). Матч тривав 1 годину 26 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 6:4.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фіолетова група

Перший тур, 2 листопада

Аріна Сабалєнка – Чжен Ціньвень 6:3, 6:4

Це була п'ята зустріч суперниць, Чжен поки не вигравала.

В наступному матчі ігрового дня зустрінуться італійка Жасмін Паоліні та Єлєна Рибакіна з Казахстану, які також грають у Фіолетовій групі.

Сабалєнка стала першою тенісисткою за 10 років, яка двічі поспіль виступила у Фіналі WTA як перша ракетка світу з часів Серени Вільямс (2013-14 рр.). Потіснити її з першої позиції може тільки полька Іга Швьонтек.