Мені здавалося, що я грала краще за суперницю, – Пегула оцінила перемогу над Носковою на WTA Finals

Американська тенісистка Джессіка Пегула проаналізувала свою перемогу над чешкою Ліндою Носковою, яка принесла їй вихід у півфінал Підсумкового турніру.

Інтерв'ю Пегули наводить Tennis Channel.

"Я була трохи розчарована, тому що мені здавалося, що я грала краще за суперницю. Я відчувала, що вона не могла знайти свою подачу і, можливо, протягом першого сету та половини другого демонструвала не найкращий теніс. А потім мені здалося, що я сама трохи втратила свою подачу. Після цього Лінда почала грати розкутіше, знайшла свій ритм і почала краще відчувати момент удару.

Коли вона повела 2:0 у третьому сеті, то вже настільки увійшла в ритм, що я не зовсім розуміла, що мені робити. Але водночас я знала, що продовжую нав'язувати боротьбу в багатьох геймах на її подачі й добре граю на прийомі. Тому сказала собі: "Гаразд, мені просто потрібно знайти спосіб повернутися в матч, а потім зосередитися на власній подачі". І в третьому сеті я справді почала подавати значно краще. Думаю, це мені дуже допомогло", – розповіла американка.