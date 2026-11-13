Мені здавалося, що я грала краще за суперницю, – Пегула оцінила перемогу над Носковою на WTA Finals
Американська тенісистка Джессіка Пегула проаналізувала свою перемогу над чешкою Ліндою Носковою, яка принесла їй вихід у півфінал Підсумкового турніру.
Інтерв'ю Пегули наводить Tennis Channel.
"Я була трохи розчарована, тому що мені здавалося, що я грала краще за суперницю. Я відчувала, що вона не могла знайти свою подачу і, можливо, протягом першого сету та половини другого демонструвала не найкращий теніс. А потім мені здалося, що я сама трохи втратила свою подачу. Після цього Лінда почала грати розкутіше, знайшла свій ритм і почала краще відчувати момент удару.
Коли вона повела 2:0 у третьому сеті, то вже настільки увійшла в ритм, що я не зовсім розуміла, що мені робити. Але водночас я знала, що продовжую нав'язувати боротьбу в багатьох геймах на її подачі й добре граю на прийомі. Тому сказала собі: "Гаразд, мені просто потрібно знайти спосіб повернутися в матч, а потім зосередитися на власній подачі". І в третьому сеті я справді почала подавати значно краще. Думаю, це мені дуже допомогло", – розповіла американка.
Суперницею Пегули по півфіналу Підсумкового турніру 14 листопада стане "нейтральна" Мірра Андрєєва. Тенісистки жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах.
"Я дивилася її матч проти Сабалєнки. Мені здається, вона надзвичайно ефективно використовує свої можливості на корті. Вона дуже раціонально рухається, швидка, має чудову подачу, фізично сильна й досить потужно б'є по м'ячу.
Дивовижно, що ми з нею буквально лише двічі тренувалися разом і жодного разу не зустрічалися в офіційному матчі. Тому досить незвично усвідомлювати, що наша перша зустріч відбудеться саме на Підсумковому турнірі WTA. Таке трапляється нечасто. Думаю, це буде хороший матч", – прокоментувала майбутній поєдинок Пегула.
Нагадаємо, що Андрєєва достроково виграла Групу 2 після перемоги у другому турі над Аріною Сабалєнкою.