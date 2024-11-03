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Швьонтек з камбеком здолала Крейчикову на Підсумковому турнірі WTA

Олександр Булава — 3 листопада, 17:19
Швьонтек з камбеком здолала Крейчикову на Підсумковому турнірі WTA

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек (2) Польщі обіграла представницю Чехії Барбору Крейчикову в першому матчі на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Попри програш у першому сеті, польська тенісистка змогла взяти реванш у другому та впевнено виграти третю партію.

Матч тривав 2 години 35 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:5, 6:2. Швьонтек 10 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 16 брейк-пойнтів.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Помаранчева група
Перший тур, 3 листопада

Іга Швьонтек (Польща) – Барбора Крейчикова (Чехія) 4:6, 7:5, 6:2

Напередодні Жасмін Паоліні здолала Єлєну Рибакіну, а Аріна Сабалєнка переграла Чжен Ціньвень у фіолетовій групі.

Барбора Крейчикова Підсумковий турнір WTA Іга Швьонтек

Барбора Крейчикова

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