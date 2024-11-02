Паоліні здолала Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA

Італійка Жасмін Паоліні (4) виграла дебютний матч на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. В стартовому матчі представниця Італії переграла Єлєну Рибакіну з Казахстану (5).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 6:4. Рибакіна подала 8 ейсів і припустилась 1 подвійної помилки. На рахунку Паоліні 2 подачі навиліт і дві подвійні. Жасмін реалізувала 2 з 5 брейк-пойнтів, суперниця – 1 з 5.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фіолетова група

Перший тур, 2 листопада

Жасмін Паоліні (Італія) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) 7:6(5), 6:4

Це була п'ята зустріч суперниць, Паоліні вийшла вперед – 3:2. Представниця Казахстану до цього матчу два місяці не виходила на корт.

В першому матчі ігрового дня в цій групі Аріна Сабалєнка переграла Чжен Ціньвень. В другому турі Паоліні зіграє із Сабалєнкою, Чжен – з Рибакіною.