План був простий – виграти: Дар’я Снігур прокоментувала перемогу на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Киянка Дар’я Снігур упевнено вийшла в друге коло кваліфікації Ролан Гаррос, здолавши грузинку Маріам Болквадзе – 6:3, 6:0.

Зазначимо, що для нашої землячки через специфічний стиль гри ґрунтове покриття далеко не улюблене.

Одразу після переможного поєдинку Дар’я Снігур, в ексклюзивному експрес-коментарі нашому кореспонденту у Парижі Ігорю Грачову, поділилася рецептом успіху, який, до речі, став другим за шість років на паризьких кортах.

– Насправді я прийняла це покриття ще під час підготовки до Ролан Гаррос. Так, на ґрунті мені не завжди комфортно, але цього разу намагалась не ускладнювати. План на гру був дуже простий – виграти. Без зайвих думок і додаткового навантаження.

Початок матчу вийшов дещо нервовим – шукала свою гру, ті моменти, над якими працювала на тренуваннях. І коли віднайшла – рахунок швидко прийняв переможні контури.

– У наступному раунді на тебе чекає 20-річна аргентинка Солана Сієрра – 9-та сіяна у кваліфікації. Що скажеш про майбутню суперницю?

– Що у неї нетиповий для ґрунту теніс. Принаймні, судячи з того, що я встигла побачити в її першому матчі. Вона має хорошу, швидку подачу й стабільно тримає м'яч у корті. Думаю, буде непросто. Але сама гра розставить усе на свої місця. Готуюсь до активного тенісу.

Ігор Грачов, спеціально для Чемпіона з Парижа