Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна та інші українки дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 22 травня 2025, 15:38
Світоліна та інші українки дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
Getty images

Відбулося жеребкування основної сітки другого турніру Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос. Перших суперниць отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Світоліна (13) отримала 13 номер посіву й у першому колі зіграє проти Зейнеп Сонмез (76, Туреччина).

Костюк (26), відповідно, посіяна під 26 номером і на старті змагань зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

Ястремська (48) поміряється силами з володаркою вайлд-кард Дестані Аявою (157, Австралія).

Калініна (83) протистоятиме колишній росіянці, а нині представниці Вірменії Еліні Аванесян (40).

Старт основної сітки Ролан Гаррос намічено на неділю, 25 травня.

Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва і Юлія Стародубцева продовжують виступи у кваліфікації турніру. 23 травня вони проведуть матчі за вихід в основу.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Ролан Гаррос Еліна Світоліна Даяна Ястремська

Ангеліна Калініна

П'ятеро українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону 2025
Світоліна та Костюк піднялися на один рядок в оновленому рейтингу WTA
Чвертьфінал Світоліної, титул Паоліні, невдачі фавориток: огляд головних подій турніру в Римі
П'ять українських тенісисток зіграють в основній сітці парного розряду Ролан Гаррос
Калініна підкорила серйозне досягнення в рейтингу WTA

Останні новини