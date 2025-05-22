Світоліна та інші українки дізналися суперниць по першому колу Ролан Гаррос

Відбулося жеребкування основної сітки другого турніру Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос. Перших суперниць отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Світоліна (13) отримала 13 номер посіву й у першому колі зіграє проти Зейнеп Сонмез (76, Туреччина).

Костюк (26), відповідно, посіяна під 26 номером і на старті змагань зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

Ястремська (48) поміряється силами з володаркою вайлд-кард Дестані Аявою (157, Австралія).

Калініна (83) протистоятиме колишній росіянці, а нині представниці Вірменії Еліні Аванесян (40).

Старт основної сітки Ролан Гаррос намічено на неділю, 25 травня.

Нагадаємо, що українки Анастасія Соболєва і Юлія Стародубцева продовжують виступи у кваліфікації турніру. 23 травня вони проведуть матчі за вихід в основу.