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Перша з українок: Людмила Кіченок виграла 50 матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 13:18
Перша з українок: Людмила Кіченок виграла 50 матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam
Олена Остапенко та Людмила Кіченок
Getty images

Українська тенісистка Людмила Кіченок досягла позначки у 50 виграних матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Ювілейною стала перемога над парою Даніловіч/Потапова у першому колі Australian Open-2025.

Свою першу перемогу українка здобула у 2014 році на Вімблдоні - тоді Людмила разом із сестрою Надією переграли тандем Лорен Девіс/Моніка Пуїг.

Зазначимо, що за весь час Кіченок грала із десятьма напарницями, найуспішнішою з яких є Олена Остапенко з Латвії - 34 перемоги.

Зазначимо, що тенісистка окрім парного розряду виступить також у міксті на  Australian Open-2025.

Раніше Еліна Світоліна здобула свою соту перемогу на турнірах Grand Slam.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Australian Open-2025

Людмила Кіченок

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