Перша з українок: Людмила Кіченок виграла 50 матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam
Олена Остапенко та Людмила Кіченок
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Українська тенісистка Людмила Кіченок досягла позначки у 50 виграних матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Ювілейною стала перемога над парою Даніловіч/Потапова у першому колі Australian Open-2025.
Свою першу перемогу українка здобула у 2014 році на Вімблдоні - тоді Людмила разом із сестрою Надією переграли тандем Лорен Девіс/Моніка Пуїг.
Зазначимо, що за весь час Кіченок грала із десятьма напарницями, найуспішнішою з яких є Олена Остапенко з Латвії - 34 перемоги.
Зазначимо, що тенісистка окрім парного розряду виступить також у міксті на Australian Open-2025.
Раніше Еліна Світоліна здобула свою соту перемогу на турнірах Grand Slam.