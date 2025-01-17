Перша з українок: Людмила Кіченок виграла 50 матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam

Українська тенісистка Людмила Кіченок досягла позначки у 50 виграних матчів у парному розряді на турнірах Grand Slam.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Ювілейною стала перемога над парою Даніловіч/Потапова у першому колі Australian Open-2025.

Свою першу перемогу українка здобула у 2014 році на Вімблдоні - тоді Людмила разом із сестрою Надією переграли тандем Лорен Девіс/Моніка Пуїг.

Зазначимо, що за весь час Кіченок грала із десятьма напарницями, найуспішнішою з яких є Олена Остапенко з Латвії - 34 перемоги.

Зазначимо, що тенісистка окрім парного розряду виступить також у міксті на Australian Open-2025.

Раніше Еліна Світоліна здобула свою соту перемогу на турнірах Grand Slam.