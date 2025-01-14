Людмила Кіченок із камбеком вийшла у друге коло Australian Open у парному розряді

Сьогодні, 14 січня, відбувся матч першого кола у парному розряді Australian Open, в якому Людмила Кіченок разом з Хао-Чін Чань зустрічалась з парою Даніловіч/Потапова.

Матч тривав 2 години 17 хвилин та завершився перемогою українсько-тайванської пари.

Перший сет завершився на користь суперниць Кіченок, які виконали одну подачу навиліт та реалізували два брейк-пойнти.

Втім, надалі Людмила та Хао-Чін вирівняли гру та перемогли, реалізувавши загалом сім брейк-пойнтів. Цікаво, що переможниці матчу не виконали жодної подачі навиліт за всю гру.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/32 фіналу, жінки, парний розряд

Призовий фонд: $59, 8 млн

Даніловіч (Сербія)/Потапова – Кіченко (Україна)/Чань (Тайвань) 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)

Зазначимо, що сьогодні свій матч зіграє сестра Людмили – Надія. Суперницями будуть Гібсон та Джойнт.

Раніше Даяна Ястремська вийшла у друге коло Australian Open, здолавши єгипетську тенісистку.