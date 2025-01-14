Людмила Кіченок зіграє в міксті на Australian Open
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok
Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у змішаному парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Кіченок виступить в парі із французом Садіо Думбія. У першому колі їх суперниками стане австралійсько-німецький дует Еллен Перес/Кевін Кравіц.
Зазначимо, що Людмила та Садіо раніше разом виступали на US Open-2024, де поступились на старті турніру.
Нагадаємо, напередодні Кіченок із камбеком вийшла у друге коло Australian Open у парному розряді.