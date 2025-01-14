Людмила Кіченок зіграє в міксті на Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у змішаному парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії-2025.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Кіченок виступить в парі із французом Садіо Думбія. У першому колі їх суперниками стане австралійсько-німецький дует Еллен Перес/Кевін Кравіц.

Зазначимо, що Людмила та Садіо раніше разом виступали на US Open-2024, де поступились на старті турніру.

Нагадаємо, напередодні Кіченок із камбеком вийшла у друге коло Australian Open у парному розряді.