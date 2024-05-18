Швьонтек перемогла Соболенко у фіналі турніру в Римі

Перша ракетка світу Іга Швьонтек здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у фіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Полька 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

У свою чергу Аріна двічі зробила подачу навиліт та допустила 2 подвійні помилки, не використавши при цьому жодного брейк-пойнта.

Зазначимо, що Іга виграла вже десятий поспіль фінал. Ця перемога стала для неї третьою на турнірі в Римі.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Фінал, 18 травня

Іга Швьонтек (Польща) — Аріна Соболенко 6:2, 6:3

Нагадаємо, Швьонтек у півфіналі здолала американку Корі Гофф (3), а Соболенко перемогла Даніель Роуз Коллінс (15).

Окрім цього, в четвертому колі Аріна здолала першу ракетку України Еліну Світоліну, яка не скористалася трьома матч-болами. На цьому турнірі білоруска також виявилася сильнішою за іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.