Швьонтек вийшла у фінал турніру в Римі
— 16 травня, 21:53
Перша ракетка світу Іга Швьонтек здолала американку Корі Гофф (3) в 1/2 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.
Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Швьонтек 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.
Це був 11-й очний матч та 10-та перемога польки.
У фіналі вона зіграє проти переможниці матчу Даніель Коллінз — Аріна Соболенко.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $5,509,771
1/2 фіналу, 16 травня
Іга Швьонтек (Польща) — Коко Гофф (США) 6:4, 6:3
Напередодні Еліна Світоліна (19) поступилась другій ракетці світу Аріні Соболенко в 1/8 фіналу турніру.
Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Додамо, що Леся та Ангеліна зустрічались в очному протистоянні, в якому перемогу здобула Калініна.