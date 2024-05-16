Швьонтек вийшла у фінал турніру в Римі

Перша ракетка світу Іга Швьонтек здолала американку Корі Гофф (3) в 1/2 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Швьонтек 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

Це був 11-й очний матч та 10-та перемога польки.

У фіналі вона зіграє проти переможниці матчу Даніель Коллінз — Аріна Соболенко.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

1/2 фіналу, 16 травня

Іга Швьонтек (Польща) — Коко Гофф (США) 6:4, 6:3

Напередодні Еліна Світоліна (19) поступилась другій ракетці світу Аріні Соболенко в 1/8 фіналу турніру.

Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Додамо, що Леся та Ангеліна зустрічались в очному протистоянні, в якому перемогу здобула Калініна.