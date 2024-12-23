Переможець Вімблдону та US Open у парному розряді отримав дискваліфікацію через допінг

Дворазовий переможець турнірів "Великого шолома" у парному розряді австралійський тенісист Макс Перселл склав позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє News.com.au.

Він добровільно попросив відсторонити його ще 10 грудня. Дискваліфікація набула чинності 12 грудня 2024 року, і час, відбутий у рамках тимчасового усунення, буде зарахований до будь-яких майбутніх санкцій.

26-річний Перселл посідає 12-те місце рейтингу парного розряду. За кар'єру він вигравав Вімблдон (2022) та US Open (2024). У 2021 та 2022 році доходив до фіналу Australian Open.

Зазначимо, що він має досвід гри у міксті з Мартою Костюк та Даяною Ястремською, з якою він вибув у першому раунді US Open.