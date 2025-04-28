Чекаємо на оновлення графіку від ДТЕК: Костюк з гумором відреагувала на відсутність світла в Мадриді
Тенісистка Марта Костюк прокоментувала новину із несподіваним відключеннями світла у Мадриді.
Українська спортсменка з гумором відреагувала на переніс свого матчу проти "нейтральної" Анастасії Потапової.
"Якісь оновлення графіку будуть, ДТЕК?" – написала Марта, тримаючи у руках свічку.
Нагадаємо, Костюк мала провести матч 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді проти Потапової 28 квітня о 17:00 за Києвом.
Напередодні Марта перемогла іншу росіянку, Вероніку Кудерметову, у третьому колі турніру в Мадриді.
Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева поступилася росіянці Міррі Андрєєвій.