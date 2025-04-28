Чекаємо на оновлення графіку від ДТЕК: Костюк з гумором відреагувала на відсутність світла в Мадриді

Тенісистка Марта Костюк прокоментувала новину із несподіваним відключеннями світла у Мадриді.

Українська спортсменка з гумором відреагувала на переніс свого матчу проти "нейтральної" Анастасії Потапової.

"Якісь оновлення графіку будуть, ДТЕК?" – написала Марта, тримаючи у руках свічку.

Нагадаємо, Костюк мала провести матч 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді проти Потапової 28 квітня о 17:00 за Києвом.

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Напередодні Марта перемогла іншу росіянку, Вероніку Кудерметову, у третьому колі турніру в Мадриді.

Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева поступилася росіянці Міррі Андрєєвій.