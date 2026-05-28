23 ракетка світу з Росії стала суперницею Олійникової в третьому колі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 16:31
Олександра Олійникова
Суперницею українки Олександри Олійникової в третьому колі дебютного для неї Ролан Гаррос стала росіянка Діана Шнайдер (23). Так звана "нейтральна" тенісистка у матчі другого раунду змагань перемогла американку Маккартні Кесслер (48).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:1.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25 940 000
Друге коло, 28 травня

Діана Шнайдер (-) – Маккартні Кесслер (США) 7:6(3), 6:1

Олійникова і Кесслер раніше не зустрічалися, обидві вперше дісталися до третього кола Ролан Гаррос. Поєдинок між ними відбудеться 30 травня, час початку зустрічі визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Олександра в першому колі паризького мейджору розгромила іншу росіянку Єлену Пріданкіну (218), а в другому раунді дотиснула австралійку Кімберлі Біррелл (83).

