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Визначилася чемпіонка турніру WTA 500 у Гвадалахарі

Станіслав Матусевич — 20 вересня 2026, 14:52
Визначилася чемпіонка турніру WTA 500 у Гвадалахарі
Іва Йович
Getty images

18-річна американка Іва Йович (16) стала переможницею турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У вирішальному матчі вона обіграла співвітчизницю Пейтон Стернс (60).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Guadalajara Open presentado por Santander – WTA 500
Гвадалахара, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал, 20 вересня

Іва Йович (США) – Пейтон Стернс (США) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Йович захистила у Гвадалахарі свій минулорічний титул, ставши третьою тенісисткою цього року, якій вдалося виграти турнір другий сезон поспіль. У 2026-му це зробили також Аріна Сабалєнка (Брісбен, Маямі) та Джессіка Пегула (Чарльстон).

Із наступного тижня Йович встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 13 місце.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк у чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі програла "нейтральній" Людмилі Самсоновій.

WTA 500 Пейтон Стернс Іва Йович

Іва Йович

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