Визначилася чемпіонка турніру WTA 500 у Гвадалахарі
18-річна американка Іва Йович (16) стала переможницею турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У вирішальному матчі вона обіграла співвітчизницю Пейтон Стернс (60).
Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
Іва Йович (США) – Пейтон Стернс (США) 6:4, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися.
Йович захистила у Гвадалахарі свій минулорічний титул, ставши третьою тенісисткою цього року, якій вдалося виграти турнір другий сезон поспіль. У 2026-му це зробили також Аріна Сабалєнка (Брісбен, Маямі) та Джессіка Пегула (Чарльстон).
Із наступного тижня Йович встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 13 місце.
Нагадаємо, що українка Марта Костюк у чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі програла "нейтральній" Людмилі Самсоновій.