Визначилася чемпіонка турніру WTA 500 у Гвадалахарі

18-річна американка Іва Йович (16) стала переможницею турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. У вирішальному матчі вона обіграла співвітчизницю Пейтон Стернс (60).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Guadalajara Open presentado por Santander – WTA 500

Гвадалахара, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Фінал, 20 вересня

Іва Йович (США) – Пейтон Стернс (США) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Йович захистила у Гвадалахарі свій минулорічний титул, ставши третьою тенісисткою цього року, якій вдалося виграти турнір другий сезон поспіль. У 2026-му це зробили також Аріна Сабалєнка (Брісбен, Маямі) та Джессіка Пегула (Чарльстон).

Із наступного тижня Йович встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 13 місце.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк у чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі програла "нейтральній" Людмилі Самсоновій.