Олійникова дізналася першу суперницю на турнірі WTA 500 у Сінгапурі

Третя ракетка України Олександра Олійникова наступного тижня виступить на турнірі серії WTA 500 у Сінгапурі. Її першою суперницею стане американка Вівіан Вольфф (231).

Суперниці зустрічалися два роки тому у данському Кеге у півфіналі змагання ITF W25. Тоді сильнішою була Олександра, яка зрештою здобула титул.

Якщо українці вдасться обіграти американку, у другому колі вона зіграє з переможницею матчу Мая Хвалінська (26, Польща) – Ребекка Шрамкова (146, Словаччина).

Турнір у Сінгапурі проводиться вперше і відбудеться з 21 по 27 вересня.

Олійникова в ці дні мала виступати у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, однак за підсумками US Open тенісистку було виключено з попередньої заявки команди.