Олійникова: Навіть для однієї з найкращих тенісисток світу мій стиль може бути незручним

Українська тенісистка Олександра Олійникова прокоментувала поразку від дев'ятої ракетки світу Медісон Кіз на старті Australian Open-2026.

Тенісистку цитує пресслужба чемпіонату.

"Від самого початку кар'єри я постійно чула, що з таким стилем гри не увійду ані до топ-1000, ані в топ-100. Всі стверджували, що з таким тенісом неможливо прогресувати. Сьогодні я побачила, що навіть для однієї з найкращих тенісисток світу такий стиль може бути дійсно дуже незручним. Тож я продовжуватиму працювати і ставати ще кращою саме в цьому стилі. Це реально", – заявила Олійникова.

Нагадаємо, що Олександра дебютувала на турнірах серії Grand Slam матчем проти чинної чемпіонки Australian Open Медісон Кіз. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:7(6), 1:6. Після гри американка відзначила навички Олійникової.

Зазначимо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.

Також поступилась на старті турніру й інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.