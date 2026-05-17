Олійникова подолала кваліфікацію і вийшла в основну сітку турніру WTA 500 у Страсбурзі
Олександра Олійникова (68) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі. У фіналі кваліфікації українка обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву (77).
Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.
За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.
Internationaux le Strasbourg – WTA 500
Страсбург, Франція, грунт
Призовий фонд: $1,049,083
Фінал кваліфікації, 17 травня
Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Олександри в основній сітці визначиться після завершення всіх матчів кваліфікації.
Раніше повідомлялося, чому Олійникова не потисне руку Путінцевій після їхнього матчу.