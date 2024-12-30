Приходько не зміг подолати перше коло Челленджера в Таїланді

У понеділок, 30 грудня, відбувся матч 1/16 фіналу Челленджера, який проходить у Нонтабурі (Таїланд).

У поєдинку першого кола турніру зійшлися українець Олег Приходько (313 ракетка світу) та француз Клеман Шідех (189).

27-річний український тенісист не зміг нав'язати боротьбу супернику, який займає більш високе місце в рейтингу ATP.

У першому сеті Приходько дозволив опоненту оформити два брейк-пойнти, які призвели до програшу 3:6.

Другий сет також не подарував нічого хорошого. І хоча Олег зробив один брейк, Шідех зробив одразу три, причому матч-пойнт, який француз реалізував з третьої спроби, був як раз на подачі українця.

Челленджер, хард

Нонтабурі, Таїланд

Чоловіки, 1/16 фіналу

Клеман Шідех (Франція) – Олег Приходько (Україна) 6:3, 6:2

Нагадаємо, що сьогодні також відбулися матчі двох українок.

У першій зустрічі Ангеліна Калініна перемогла на старті турніру WTA 500, а Надія Кіченок програла у поєдинку парного розряду в Брісбені.