Приходько не зміг подолати перше коло Челленджера в Таїланді
У понеділок, 30 грудня, відбувся матч 1/16 фіналу Челленджера, який проходить у Нонтабурі (Таїланд).
У поєдинку першого кола турніру зійшлися українець Олег Приходько (313 ракетка світу) та француз Клеман Шідех (189).
27-річний український тенісист не зміг нав'язати боротьбу супернику, який займає більш високе місце в рейтингу ATP.
У першому сеті Приходько дозволив опоненту оформити два брейк-пойнти, які призвели до програшу 3:6.
Другий сет також не подарував нічого хорошого. І хоча Олег зробив один брейк, Шідех зробив одразу три, причому матч-пойнт, який француз реалізував з третьої спроби, був як раз на подачі українця.
Клеман Шідех (Франція) – Олег Приходько (Україна) 6:3, 6:2
Нагадаємо, що сьогодні також відбулися матчі двох українок.
У першій зустрічі Ангеліна Калініна перемогла на старті турніру WTA 500, а Надія Кіченок програла у поєдинку парного розряду в Брісбені.