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Кіченок у парному розряді на WTA 500 поступилась срібним призеркам Олімпіади-2024

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 09:14
Кіченок у парному розряді на WTA 500 поступилась срібним призеркам Олімпіади-2024
Надія Кіченок

Українська тенісистка Надія Кіченок завершила свої виступи у парному розряді на WTA 500, поступившись "нейтральним" суперницям.

Тандем Кіченок-Соррібес-Тормо виграв перший сет проти Андрєєвой та Шнайдер, але "нейтральні" суперниці змогли переломити хід матчу.

Зазначимо, що суперниці є срібними призерками Олімпійських ігор у Парижі.

WTA 500 – Брісбен, Австралія
30 грудня, 1/8 фіналі

Кіченок/Соррібес-Тормо – Андрєєва/Шнайдер 1:2 (6:2, 2:6, 5:10)

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна пробилась до 1/16 фіналу турніру у Брісбені.

Надія Кіченок Соррібес Тормо WTA 500

Надія Кіченок

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