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Калініна стартувала на WTA 500 з перемоги

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 08:34
Калініна стартувала на WTA 500 з перемоги
Ангеліна Калініна
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA55) у першому поєдинку на WTA 500 здолала китаянку Ван Яфань (61).

Калініна виграла перші два сети, після чого суперниця відмовилась від продовження матчу через травму.

Ван травмувала ліве зап'ястя та вимушена була достроково завершити свій виступ.

Таким чином, українка достроково вийшла до 1/16 фіналу турніру, де зустрінеться із Діаною Шнайдер (13).

WTA 500 – Брісбен, Австралія
30 грудня, 1/32 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Ван Яфань (Китай) 6:4, 2:0

Зазначимо, що восени українська спортсменка невдало виступила на WTA 1000.

Ангеліна Калініна WTA 500

Ангеліна Калініна

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