Я не вірю в це: Джокович прокоментував допінг-скандал Сіннера

Легендарний тенісист Новак Джокович висловився про допінг-скандал Янніка Сіннера та підкреслив, що повністю довіряє італійцю.

Слова серба наводить Gazzetta dello Sport.

"Я знаю Сіннера майже з дитинства і він не схожий на того, хто зробив би це. Мене розчаровує те, що про його допінг-пробу нічого не було відомо протягом п'яти місяців.



Справа Янніка дуже неприємна і про це дуже чітко висловився Кірьос. Він має рацію щодо непослідовності антидопінгових протоколів.



Деякі гравці із більш низьким рейтингом очікували не вердикт понад рік", – розповів Джокович.