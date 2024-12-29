Я не вірю в це: Джокович прокоментував допінг-скандал Сіннера
Легендарний тенісист Новак Джокович висловився про допінг-скандал Янніка Сіннера та підкреслив, що повністю довіряє італійцю.
Слова серба наводить Gazzetta dello Sport.
"Я знаю Сіннера майже з дитинства і він не схожий на того, хто зробив би це. Мене розчаровує те, що про його допінг-пробу нічого не було відомо протягом п'яти місяців.
Справа Янніка дуже неприємна і про це дуже чітко висловився Кірьос. Він має рацію щодо непослідовності антидопінгових протоколів.
Деякі гравці із більш низьким рейтингом очікували не вердикт понад рік", – розповів Джокович.
Зазначимо, що WADA подала апеляцію першої ракетки світу Янніка Сіннера, Міжнародного агентства з тенісу (ITIA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF). Організація вимагає дискваліфікувати спортсмена.
Раніше повідомлялось, що тенісист виступить на Australian Open-2025 попри проблеми.