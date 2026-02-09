Алькарас продовжує лідирувати, Приходько став другою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 9 лютого.
Лідирувати зі значним відривом продовжує іспанець Карлос Алькарас. Єдиною зміною в топ-10 стала рокіровка канадця Фелікса Оже-Альяссіма та австралійця Алекса де Мінора відповідно, з 6 на 8 позиції.
Перша ракетка України, попри поразку на старті кваліфікації турніру в Роттердамі, піднявся на 3 сходинки й посідає 179 місце.
Другою ракеткою України став Олег Приходько. Він піднявся одразу на 117 позицій і став 355-м.
В'ячеслав Бєлінський трохи додав, він 368-й.
Становище наших тенісистів у п'ятій сотні змінилося мінімально, тільки Олександр Овчаренко втратив 48 місць й її залишив.
Рейтинг ATP
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 150 очок;
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 300;
- (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280;
- (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605;
- (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405;
- (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 950;
- (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 940;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 835;
- (9). Бен Шелтон (США) – 3 560;
- (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 235;
...
179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 336;
355 (472). Олег Приходько (Україна) – 136;
368 (371). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
429 (427). Вадим Урсу (Україна) – 110;
500 (499). Владислав Орлов (Україна) – 84.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на 9 місце в оновленому рейтингу WTA.