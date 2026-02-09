Алькарас продовжує лідирувати, Приходько став другою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 9 лютого.

Лідирувати зі значним відривом продовжує іспанець Карлос Алькарас. Єдиною зміною в топ-10 стала рокіровка канадця Фелікса Оже-Альяссіма та австралійця Алекса де Мінора відповідно, з 6 на 8 позиції.

Перша ракетка України, попри поразку на старті кваліфікації турніру в Роттердамі, піднявся на 3 сходинки й посідає 179 місце.

Другою ракеткою України став Олег Приходько. Він піднявся одразу на 117 позицій і став 355-м.

В'ячеслав Бєлінський трохи додав, він 368-й.

Становище наших тенісистів у п'ятій сотні змінилося мінімально, тільки Олександр Овчаренко втратив 48 місць й її залишив.

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 150 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 300; (3). Новак Джокович (Сербія) – 5 280; (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605; (5). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405; (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 950; (7). Тейлор Фрітц (США) – 3 940; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 835; (9). Бен Шелтон (США) – 3 560; (10). Александр Бублік (Казахстан) – 3 235;

...

179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 336;

355 (472). Олег Приходько (Україна) – 136;

368 (371). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

429 (427). Вадим Урсу (Україна) – 110;

500 (499). Владислав Орлов (Україна) – 84.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна піднялася на 9 місце в оновленому рейтингу WTA.