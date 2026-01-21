Українська правда
Упевнена перемога та вихід у 3 коло Australian Open: огляд матчу Світоліна – Клімовічова

Станіслав Лисак — 21 січня 2026, 07:08
Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) обіграла представницю Польщі Лінду Клімовічову (134) і вийшла у третє коло Australian Open-2026.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася у двох сетах з рахунком 7:5, 6:1 на користь одеситки.

Огляд матчу

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Друге коло, 21 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Клімовічова (Польща) 7:5, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з "нейтральною" тенісисткою Діаною Шнайдер (22).

Еліна водинадцяте у кар'єрі пройшла у третє коло австралійського мейджору. Минулого року українка дісталася до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді. Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна свої матчі програли.

