Експерша ракетка світу – про успіхи Світоліної: На Ролан Гаррос Еліна буде претенденткою на титул

Експерша ракетка світу бельгійка Кім Клійстерс поділилася думками про прогрес найкращої української тенісистк Еліни Світоліної після народження доньки.

Клійстерс розповіла про це у подкасті LoveAll.

"Повернення після материнства – це ніби початок із чистого аркуша, але водночас у тебе є дуже багато речей, до яких можна повернутися подумки або з якими можна себе порівнювати. І ти використовуєш це, щоб сказати: "Окей, ось до якого фізичного рівня я хочу повернутися". Перевага декретної відпустки полягає в тому, що всі ті болячки й дискомфорт, через які ти роками продовжувала грати, можна нарешті почати повноцінно лікувати. Ти буквально перебудовуєш своє тіло з нуля", – зазначила Кім.

Серйозні успіхи Еліни після народження доньки вразили екстенісистку, яка сама є мамою трьох дітей.

"Коли Світоліна повернулася після народження дитини, я не думаю, що багато хто очікував настільки серйозних змін. Еліна й раніше була чудовою тенісисткою, але тепер вона перетворилася на одну з найпотужніших гравчинь Туру, особливо завдяки форхенду. Її подача також стала значно агресивнішою та кращою. Мене справді вразило те, як поступово протягом останніх років Еліна почала більше ризикувати на корті. Такі зміни потребують часу: ти виходиш із зони комфорту, частіше помиляєшся, але згодом усе починає працювати. Зараз вона виглядає набагато впевненішою у своєму стилі гри, і це приносить результат. Навіть у переможні моменти в поведінці Еліни відчуваються зрілість і спокій. Думаю, материнство також мало на це вплив. І тепер буде дуже цікаво побачити, як вона перенесе цю впевненість із Рима на Ролан Гаррос, де її вже сприйматимуть як одну з претенденток на титул", – підсумувала Клійстерс.

Нагадаємо, що Світоліна знаходиться у десятці головних фавориток на титул Ролан Гаррос, який пройде з 24 травня по 7 червня у Парижі.