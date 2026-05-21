Світоліна і Монфіс виграли парний турнір у Парижі напередодні старту Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм чоловіком, французом Гаелем Монфісом, стали переможцями незвичайного парного турніру. Змагання відбувалося в межах заходу під назвою Gael&Friends, який являв собою музичне та тенісне шоу на честь останнього виступу Монфіса на Ролан Гаррос.

Дружній турнір за участю багатьох відомих тенісистів проходив на головній арені майбутнього мейджору – імені Філіпа Шатріє. У фіналі змагання Світоліна та Монфіс обіграли дует серба Новака Джоковича та грекині Марії Саккарі.

Нагадаємо, що в кінці поточного сезону 39-річний Монфіс завершить свою професійну кар'єру. На останній для себе домашній Ролан Гаррос Гаель отримав вайлд-кард, і в першому колі змагань зустрінеться зі співвітчизником Уго Гастоном.