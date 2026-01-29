Сабалєнка – про Світоліну: Я поважаю її й знаю, що вона поважає мене

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка після перемоги у півфіналі Australian Open над українкою Еліною Світоліною розповіла про своє ставлення до суперниці та момент зі зняттям одного очка з білоруски арбітринею на вишці.

Слова Сабалєнки наводить Великий теніс України.

Тенісистка з Білорусі оцінила момент із штрафом на одне очко через занадто голосні крики наступним чином.

"Зі мною такого ніколи не траплялося. Дійсно ніколи, особливо через мій стогін... Я не знаю. Мені здається, це було дуже дивно. Я не знаю, як це пояснити. М'яч був глибоким. Відскок був, скажімо так, неідеальним, і це було питання таймінгу. Я додала зусиль, і це сталося природно. Потім суддя це зафіксувала, а я така: "Що? Що з вами не так?" Я вважаю, що це було неправильне рішення, але добре. Вона мене дуже розлютила, і це насправді допомогло мені і пішло на користь моїй грі. Я стала більш агресивною. Мені не сподобалося це рішення, і воно дійсно допомогло мені виграти той гейм. Тому, якщо вона коли-небудь захоче зробити це знову, я хочу, щоб вона не боялася цього. Будь ласка, фіксуйте. Це мені допоможе".

Несподіваними стали слова поваги Сабалєнки до Світоліної.

" У мене зараз є можливість висловити повагу до неї під час післяматчевого інтерв'ю на корті, і, думаю, вона знає, що я поважаю її як гравця. Я знаю, що вона поважає мене як гравця. Це все, що для мене важливо. Що стосується відсутності рукостискання, то це їхнє рішення. Я його поважаю", – заявила Аріна.

Нагадаємо, що суперницею Сабалєнки у вирішальному матчі Australian Open стане представниця Казахстану Єлена Рибакіна.