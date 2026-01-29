Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сабалєнка – про Світоліну: Я поважаю її й знаю, що вона поважає мене

Станіслав Матусевич — 29 січня 2026, 16:49
Сабалєнка – про Світоліну: Я поважаю її й знаю, що вона поважає мене
Аріна Сабалєнка
Getty Images

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка після перемоги у півфіналі Australian Open над українкою Еліною Світоліною розповіла про своє ставлення до суперниці та момент зі зняттям одного очка з білоруски арбітринею на вишці.

Слова Сабалєнки наводить Великий теніс України.

Тенісистка з Білорусі оцінила момент із штрафом на одне очко через занадто голосні крики наступним чином.

і мною такого ніколи не траплялося. Дійсно ніколи, особливо через мій стогін... Я не знаю. Мені здається, це було дуже дивно. Я не знаю, як це пояснити. М'яч був глибоким. Відскок був, скажімо так, неідеальним, і це було питання таймінгу. Я додала зусиль, і це сталося природно.

Потім суддя це зафіксувала, а я така: "Що? Що з вами не так?" Я вважаю, що це було неправильне рішення, але добре. Вона мене дуже розлютила, і це насправді допомогло мені і пішло на користь моїй грі. Я стала більш агресивною. Мені не сподобалося це рішення, і воно дійсно допомогло мені виграти той гейм.

Тому, якщо вона коли-небудь захоче зробити це знову, я хочу, щоб вона не боялася цього. Будь ласка, фіксуйте. Це мені допоможе".

Несподіваними стали слова поваги Сабалєнки до Світоліної.

"У мене зараз є можливість висловити повагу до неї під час післяматчевого інтерв'ю на корті, і, думаю, вона знає, що я поважаю її як гравця. Я знаю, що вона поважає мене як гравця. Це все, що для мене важливо. Що стосується відсутності рукостискання, то це їхнє рішення. Я його поважаю", заявила Аріна.

Нагадаємо, що суперницею Сабалєнки у вирішальному матчі Australian Open стане представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Australian Open Еліна Світоліна Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

Ненормальні звуки: Сабалєнку оштрафували на очко за гучний крик у півфіналі АО проти Світоліної
Світоліна не зуміла вийти в фінал Australian Open, поступившись першій ракетці світу
Стрибнути вище голови: анонс півфіналу Australian Open Світоліна – Сабалєнка
Світоліна – Сабалєнка: де дивитися півфінал Australian Open
Світоліна продовжила серію успіхів: визначилися перші півфіналістки Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік