Визначилася суперниця Сабалєнки у фіналі Australian Open

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (5) обіграла американку Джессіку Пегулу (6) у півфіналі Australian Open і стала другою фіналісткою турніру.

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(7).

За рахунку 3:5 у другому сеті Пегула відіграла три матч-пойнти на своїй подачі, потім сама зробила брейк, вирівнявши становище, однак на тай-брейку все ж поступилася, не реалізувавши два сет-пойнти.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Півфінал, 29 січня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США) 6:3, 7:6(7)

Суперниці зустрічалися всьоме, казахстанка здобула четверту перемогу. У фінальному матчі змагань Рибакіна зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки (-). У попередніх 14 очних поєдинках між цими суперницями лідерка світового рейтингу має 8 перемог.

Рибакіна повторила своє найкраще досягнення в Мельбурні. У 2023 році вона вже ставала фіналісткою австралійського мейджору, програвши в фіналі саме Сабалєнці.

Нагадаємо, що у першому півфінальному матчі Australian Open Аріна Сабалєнка обіграла українку Еліну Світоліну (12).