Костюк провела тренування із легендарною Сереною Вільямс перед стартом Вімблдону

Друга ракетка України Марта Костюк отримала унікальну можливість напередодні старту Вімблдону. Українська тенісистка провела спільне тренування з однією з найвидатніших спортсменок в історії тенісу — Сереною Вільямс.

У мережі з'явилося відео зустрічі двох тенісисток на кортах Лондона. Спочатку спортсменки тепло привіталися та поцікавилися справами одна одної, після чого вирушили на тренування.

Для Костюк ця сесія явно стала особливою подією. Одразу після короткої розмови українка звернулася до легендарної американки зі словами:

"Дякую за те, що зіграєте зі мною".

Нагадаємо, цьогорічний Вімблдон проходитиме з 29 червня по 12 липня. Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться серед головних фавориток Вімблдона за версією букмекерів.

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Натомість легендарна Серена Вільямс отримала вайлд-карт в основну сітку Вімблдона. Суперниця легендарної тенісистки у першому колі визначиться під час жеребкування 26 червня.

Раніше повідомлялося, що найкращі тенісисти планети планують посилити протест на Вімблдоні через низькі призові.