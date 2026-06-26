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Костюк засвітилася на світській вечірці перед стартом Вімблдону у розкішній сукні

Богдан Войченко — 26 червня 2026, 09:52
Instagram
Костюк засвітилася на світській вечірці перед стартом Вімблдону у розкішній сукні

Друга ракетка України Марта Костюк ненадовго відклала підготовку до Вімблдону та з'явилася на одному з найгучніших світських заходів літа в Лондоні — Serpentine Summer Party.

Українська тенісистка опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на яких постала у розкішній чорній сукні, привернувши увагу шанувальників елегантним образом.

Поки на корті Костюк активно готується до головного трав'яного турніру сезону, вечір вона присвятила мистецтву, моді та світській атмосфері британської столиці.

У підписі до публікації українка подякувала організаторам за запрошення та поділилася враженнями від заходу.

"Чудовий вечір на Serpentine Summer Party, присвячений творчості, мистецтву та літу в Лондоні. Дякую за цю неймовірну сукню та за те, що зробили цей вечір ще більш особливим", — написала Костюк.

Нагадаємо, вже найближчими днями українка розпочне виступи на Вімблдоні. Цьогорічний турнір проходитиме з 29 червня по 12 липня.

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Перед стартом турніру Марта активно тренується на кортах Всеанглійського клубу, а нещодавно навіть провела спільне тренування з легендарною Сереною Вільямс, після якого особисто подякувала американці за можливість попрацювати разом.

Раніше повідомлялося, що найкращі тенісисти планети планують посилити протест на Вімблдоні через низькі призові.

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