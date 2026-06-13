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Найкращі тенісисти світу розглядають можливість бойкоту міксту на US Open

Станіслав Матусевич — 13 червня 2026, 13:45
Найкращі тенісисти світу розглядають можливість бойкоту міксту на US Open
Яннік Сіннер
Denys Didkivskyi

Лідери світових тенісних рейтингів АТР і WTA розглядають можливість бойкоту турніру в змішаному парному розряді на четвертому мейджорі року, US Open.

Про це повідомляє The Times.

Гравці, серед яких перша ракетка світу Яннік Сіннер, вимагають збільшення призового фонду на змаганнях Grand Slam та розширення впливу тенісистів на ухвалення рішень.

У 2025 році мікст на US Open відбувся на тижні перед стартом основних сіток інших розрядів турніру. При цьому було значно збільшено призовий фонд, однак організатори запросили для участі в оновленому розіграші в основному зірок, які зазвичай виступають в одиночці. Такий крок призвів до значного невдоволення гравців. 

Топгравці розглядають можливий бойкот як останнє попередження організаторам турнірів Grand Slam. Нагадаємо, що на Ролан Гаррос тенісисти влаштували акцію протесту проти несправедливого, на їхню думку, розподілу призових на турнірі.

US Open Яннік Сіннер

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