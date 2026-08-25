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Монфіс шокував навіть Світоліну: француз витягнув "мертвий" м'яч і виграв розіграш у міксті на US Open

Станіслав Матусевич — 25 серпня 2026, 22:46
Монфіс шокував навіть Світоліну: француз витягнув мертвий м'яч і виграв розіграш у міксті на US Open
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Getty images

Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс під час переможного чвертьфінального поєдинку в міксті на US Open проти перших ракеток світу в парному розряді Катерини Синякової та Генрі Паттена видав неймовірний розіграш.

На тай-брейку першого сету спочатку він далеко за межами корту витягнув смеш від Паттена, а наступним ударом направив м'яч під задню лінію, заробивши вінерс.

Світоліна висловила захоплення діями чоловіка, вклонившись йому, а глядачі перебували у повному захваті.

Зрештою, стартова партія залишилася за Світоліною та Монфісом, у підсумку вони перемогли у трьох сетах і вийшли у півфінал змагань.

Турнір у змішаному парному розряді вдруге проводиться за тиждень до старту основих сіток змагань US Open. 16 пар протягом 25-26 серпня виборюють головний приз  мільйон доларів для переможця.

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Світоліна і Монфіс отримали від організаторів вайлд-кард у мікст, й у першому колі обіграли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

US Open Еліна Світоліна Гаель Монфіс

Гаель Монфіс

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