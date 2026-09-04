Найголовніше – як моя сім'я прожила цей час: Монфіс прокоментував свій останній матч на "мейджорах"

Французький тенісист Гаель Монфіс (311) після свого останньої гри на "мейджорах", у якій він поступився американцю Лернеру Тіну (15), заявив, що він досі лишається собою, й для нього перш за все важливо це життя його родини.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я – це просто я, Гаель Монфіс. Думаю, я залишаюся таким самим відтоді, як прийшов у тур – сповненим радості. І я відчуваю, що не потрібно вказувати іншим, як вони мають тебе пам'ятати. Думаю, я можу комусь подобатися, комусь ні. Дехто вважає мене веселим, дехто ні. Дехто думає, що я їх розважаю, хтось, можливо, ні. Тож мене все влаштовує, чесно кажучи. Я просто щасливий, бо знаю: найголовніше для мене – це те, як моя сім'я прожила весь цей час, і як вони згадуватимуть, що ця подорож була неймовірною. Це було найголовнішим для мене".

Зауважимо, що Монфіс зазнав поразки від Тіна у другому колі Відкритого чемпіонату США із рахунком 3:6, 4:6, 3:6. Таким чином, це був останній матч для чоловіка Еліни Світоліної на "мейджорах", оскільки по завершенні сезону він завершить кар'єру.