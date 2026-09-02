Слідом за Світоліної: Монфіс із переконливої перемоги стартував на US Open-2026

Гаель Монфіс (311) доволі впевнено пройшов перше коло US Open-2026, обігравши у чотирьох сетах представника Парагваю Адольфа Даніеля Вальєхо (60).

Зустріч тривала 2 години 24 хвилини та закінчилася з рахунком 6:2, 1:6, 2:6, 0:6 на користь француза.

Чоловік Еліни Світоліної віддав супернику першу партію та легко забрав три наступні сети, подарувавши парагвайцю лише три гейми.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 2 вересня

Адольф Даніель Вальєхо (Парагвай) – Гаель Монфіс (Франція) 6:2, 1:6, 2:6, 0:6.

За поєдинок Монфіс 5 разів подав навиліт (Вальєхо – 3) та допустив 2 подвійні помилки (парагваєць аж 5). Гаель перервав невдалу серію із двох поспіль поразок у Турі, тоді як Адольф зазнав другого фіаско поспіль.

Це була дебютна зустріч між тенісистами. Француз здобув перемогу у свій 40-й день народження. Гаель став найстарішим гравцем з 1992 року, який виграв матч на US Open. 34 роки тому також у своє 40-річчя звитягу оформив американець Джиммі Коннорс, який здолав Жайме Онсінса.

У наступному раунді змагань Монфіс зіграє проти американця Лернера Тіна, який у першому колі турніру у трьох сетах здолав португальця Нуну Боргеша (6:4, 6:1, 6:2).

Гаель зустрінеться з 15-ю ракеткою світу у четвер, 3 вересня. Орієнтовний початок – о 18:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна, дружина Монфіса, впевнено вийшла у друге коло US Open після перемоги над аргентинською тенісисткою Соланою Сьєррою.